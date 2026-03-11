Il Rakow vola in Conference League: è ancora imbattuto e ha la miglior difesa con sole 2 reti subite

La Fiorentina domani al Franchi alle ore 21 affronterà il Rakow per la gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. I viola affronteranno così la seconda squadra polacca dopo lo Jagiellonia. Il Valore ci mercato del Rakow secondo transfermarkt è di 42 milioni, il calciatore più prezioso è il giovante attaccante norvegese Bratur Burnes, cugino di Haaland e miglior marcatore del club. Ha un valore di mercato di 6 milioni

Il Rakow sta vivendo una stagione positiva, è 4° nel campionato Polacco a -4 dalla vetta. Ha un punto in meno dello Jagiellonia che però ha giocato solo 23 partite. I prossimi avversari dei viola però hanno giocato 24 partite, raccogliendo 37 punti, grazie ai 33 gol segnati che valgono il 6° miglior attacco del torneo e ai 29 subiti che valgono la 5° miglior difesa. In Europa però le cose vanno ancora meglio ai Polacchi.

Infatti hanno chiuso la League Phase al 2° posto, con 14 punti figli di 4 vittorie e 2 pareggi. Hanno subito soltanto 2 reti e sono la miglior difesa del torneo, di cui una rete del tutto inutile mentre vincevano 4-0 sul Rapid Vienna. Per il resto 4 clean sheet e squadra ancora imbattuta in Conference League, gli unici insieme allo Strasburgo e l’AEK Larnaca. Va detto che hanno avuto un sorteggio piuttosto benevolo dove non hanno mai incontrato squadre di livello evitando tutte le squadre dei miglior campioati.

Insomma domani sarà una sfida ostica per la Fiorentina che dovrà vincere contro una squadra che in Europa prende pochissime reti e soprattutto che non ha ancora mai perso una partita. Tecnicamente la Fiorentina è sicuramente più forte, ma vista la stagione l’ampio turnover che si prospetta occhio alle sorprese