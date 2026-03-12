Dalla Polonia: “La più grande debolezza della Fiorentina è la sua mentalità. Il Rakow ha una buona occasione.”

Il noto esperto di calcio polacco Lipinski, ha parlato oggi a SportoweFakty WP, della partita odierna del Rakow contro la Fiorentina sottolineando anche dell’occasione che ha la squadra polacca contro...

Il noto esperto di calcio polacco Lipinski, ha parlato oggi a SportoweFakty WP, della partita odierna del Rakow contro la Fiorentina sottolineando anche dell’occasione che ha la squadra polacca contro la Fiorentina: “Penso che le possibilità siano più scarse perché vedo il Raków come una squadra potenzialmente più debole dello Jagiellonia sotto molti aspetti i vicecampioni polacchi sperano che la Fiorentina sia ancora più concentrata sulla Serie A rispetto a due settimane fa. Nessuno nega che siano più interessati alla partita di lunedì contro la Cremonese, una partita decisiva, a dieci giornate dalla fine della stagione. La più grande debolezza della Fiorentina è la sua mentalità. Al momento è una squadra debole, molto insicura del proprio potenziale. Questa è stata costruita con l'intenzione di lottare per qualcosa di più rispetto alla scorsa stagione. Forse anche per le prime quattro. Ci sono alcune somiglianze con il Legia. I giocatori chiave saranno messi in panchina, ma possono entrare e dare una mano nei momenti difficili, come contro lo Jagiellonia. Più la Fiorentina avanza in Conference League, meno si preoccupa di questa competizione, dato che sta lottando per rimanere in Serie A”.