Tomczyk (All.Rakow): “Sappiamo come affrontare la Fiorentina, sognamo una serata speciale”

L’allenatore del Rakow, Tomczyk, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro la Fiorentina, analizzando le chiavi della sfida e lo stato di forma della sua squadra.

“Dovremo tenere il ritmo giusto approcciare bene la partita – ha detto Tomczyk – A Firenze siamo partiti bene in entrambi i tempi e speriamo che questo succeda anche domani. Vogliamo essere lucidi e capaci di gestire ogni fase del gioco. Abbiamo le nostre convinzioni, una nostra identità e sappiamo come affrontare la Fiorentina. Sognamo una serata speciale, spero che i ragazzi sentano questa energia e riescano a gestire bene il match“.

Il tecnico ha poi ripercorso quanto visto nella gara d’andata e si è soffermato anche sul momento della Fiorentina, reduce da un successo in campionato: “All’andata abbiamo vissuto buoni momenti, questo ci conferma che possiamo essere una squadra in grado di fare una grande partita. Ho visto il match dei viola contro la Cremonese e penso che adesso i giocatori siano più liberi in fase offensiva. Contro lo Jagiellonia invece mi erano sembrati meno sicuri. Noi invece veniamo da due sconfitte di file e dobbiamo tornare allo stato mentale precedente“.