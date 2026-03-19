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Dalla Polonia: “Grande affluenza degli ultras polacchi, pronti a caricare la squadra per la vittoria contro la Fiorentina”

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Dalla Polonia: “Grande affluenza degli ultras polacchi, pronti a caricare la squadra per la vittoria contro la Fiorentina”

Redazione

19 Marzo · 15:44

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 15:46

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#FiorentinaRakow

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Nonostante la partita non si gioca nello stadio di casa del Rakow per la mancanza di capienza minima, gli ultras e i tifosi polacchi sono stati sempre molto caldi nelle partite giocate nel ArcelorMittal Park.
Sta sera i tifosi per la partita contro la Fiorentina, si presenteranno con una coreografia per sostenere la squadra per portarla alla vittoria e al passaggio del turno.

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