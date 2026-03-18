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Arsenic (Rakow): “Fiorentina forte ma vogliamo passare il turno, il nostro stadio sarà esaurito”

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Arsenic (Rakow): “Fiorentina forte ma vogliamo passare il turno, il nostro stadio sarà esaurito”

Redazione

18 Marzo · 22:59

Aggiornamento: 18 Marzo 2026 · 22:59

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Il difensore del Rakow invita i suoi alla gestione delle emozioni e punta sulla forza del gruppo per sbarrare la strada ai viola

Zoran Arsenic, difensore centrale del Rakow, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, valida per gli ottavi di finale di Conference League, soffermandosi sull’approccio della sua squadra e sulle insidie del match.

La motivazione non ci manca mai – ha detto il difensore croato – anzi in una partita così dovremo stare attenti a non essere troppo motivati per non pagare l’emozione. Faremo tutto il possibile per superare il turno e il fatto che lo stadio sarà tutto esaurito rappresenterà sicuramente un aiuto per noi.”

Arsenic ha poi analizzato le caratteristiche degli avversari, evidenziando la necessità di una prova collettiva solida per contrastare il gioco viola: “La Fiorentina è forte, una squadra votata all’attacco, quindi dovremo esprimerci bene come collettivo, perché questa è la nostra forza e dovremo dimostrarlo anche domani”.

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