Gazzetta: “Kean verrà gestito: qualche minuto domani contro il Rakow poi titolare con l’Inter”

Moise Kean, reduce dall’infortunio alla tibia, in linea di massima, sarà gestito così: qualche minuto domani sera contro il Rakow per poi puntare alla titolarità domenica contro l’Inter. Deve riprendere un po’ di minutaggio perché a Cremona era convocato, ma è rimasto in panchina. Vanoli aveva pensato a lui come ultimo cambio, poi ha dovuto però rivedere i piani in extremis. Spazio in corsa domani sera anche per Gudmundsson che ha segnato sia all’andata sia con la Cremonese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.