18 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:33

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Gazzetta: “Kean verrà gestito: qualche minuto domani contro il Rakow poi titolare con l’Inter”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Kean verrà gestito: qualche minuto domani contro il Rakow poi titolare con l’Inter”

Redazione

18 Marzo · 09:16

Aggiornamento: 18 Marzo 2026 · 09:16

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Kean deve riprendere un po' di minutaglia

Moise Kean, reduce dall’infortunio alla tibia, in linea di massima, sarà gestito così: qualche minuto domani sera contro il Rakow per poi puntare alla titolarità domenica contro l’Inter. Deve riprendere un po’ di minutaggio perché a Cremona era convocato, ma è rimasto in panchina. Vanoli aveva pensato a lui come ultimo cambio, poi ha dovuto però rivedere i piani in extremis. Spazio in corsa domani sera anche per Gudmundsson che ha segnato sia all’andata sia con la Cremonese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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