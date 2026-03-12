12 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:12

Gazzetta avvisa: “Attenzione al norvegese Jonatan Braut Brunes, cugino di Haaland”

Gazzetta avvisa: "Attenzione al norvegese Jonatan Braut Brunes, cugino di Haaland"

12 Marzo

La Gazzetta dello Sport mette in guardia la Fiorentina sul principale pericolo offensivo del Raków, in vista della sfida di questa sera: l’attaccante Jonatan Braut Brunes, cugino di Erling Haaland.

Brunes è nato appena 17 giorni dopo il fuoriclasse norvegese del Manchester City e, oltre alla nazionalità, condivide con lui anche una parte del patrimonio genetico: i due sono infatti cugini. Un dettaglio che da solo basta a mettere in allerta le difese avversarie.

Ma non si tratta soltanto di una curiosità familiare. Anche i numeri stagionali dell’attaccante del Raków meritano attenzione: finora ha realizzato 20 gol, confermandosi uno degli elementi più pericolosi della squadra polacca. Sulla carta sarà proprio lui l’ostacolo principale che la Fiorentina dovrà superare negli ottavi di UEFA Europa Conference League.

