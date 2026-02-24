24 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:05

Fiorentina-Jagiellonia sarà diretta dal serbo Srdjan Jovanovic. Al var c’è il tedesco Brand

Redazione

24 Febbraio · 11:18

Aggiornamento: 24 Febbraio 2026 · 11:18

Ufficializzate le designazioni per Fiorentina-Jagiellonia: squadra arbitrale tutta serba con Jovanović, al var il tedesco Brand.

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida di giovedì tra la Fiorentina e il Jagiellonia, ritorno europeo che vedrà i viola ripartire dal prezioso 3-0 conquistato in Polonia nella gara d’andata.
Per il match del Franchi è stata designata una squadra arbitrale quasi interamente serba. A dirigere l’incontro sarà Srdjan Jovanović, di fischietto internazionale.
Gli assistenti saranno i connazionali Uroš Stojković e Miloš Simović, mentre il quarto uomo sarà Novak Simović, completando di fatto un blocco tutto serbo sul terreno di gioco.
L’unica eccezione sarà in sala VAR: il Video Assistant Referee sarà infatti Benjamin Brand, proveniente dalla Germania, coadiuvato dall’assistente VAR Aleksandar Živković, anch’egli serbo. La Fiorentina riparte da un rassicurante 3-0 esterno, ma l’attenzione dovrà restare massima.

