Fiorentina-Jagiellonia sarà diretta dal serbo Srdjan Jovanovic. Al var c’è il tedesco Brand

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per la sfida di giovedì tra la Fiorentina e il Jagiellonia, ritorno europeo che vedrà i viola ripartire dal prezioso 3-0 conquistato in Polonia nella gara d’andata.

Per il match del Franchi è stata designata una squadra arbitrale quasi interamente serba. A dirigere l’incontro sarà Srdjan Jovanović, di fischietto internazionale.

Gli assistenti saranno i connazionali Uroš Stojković e Miloš Simović, mentre il quarto uomo sarà Novak Simović, completando di fatto un blocco tutto serbo sul terreno di gioco.

L’unica eccezione sarà in sala VAR: il Video Assistant Referee sarà infatti Benjamin Brand, proveniente dalla Germania, coadiuvato dall’assistente VAR Aleksandar Živković, anch’egli serbo. La Fiorentina riparte da un rassicurante 3-0 esterno, ma l’attenzione dovrà restare massima.