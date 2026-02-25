Conference League: Pululu rientra e minaccia la Fiorentina. 15 reti e 4 assist in questa stagione

Il rientro di Pululu accende la sfida di giovedì: capocannoniere europeo e leader, rappresenta la principale minaccia per i viola.

Per il ritorno di Conference League, lo Jagiellonia potrà contare su un’arma in più grazie al rientro in campo del pericolo numero uno per la Fiorentina: Afimico Pululu. L’attaccante angolano non è solo il trascinatore tecnico della formazione polacca, ma rappresenta uno dei profili che più di ogni altro hanno permesso al club di compiere il definitivo salto di qualità, contribuendo a porre fine all'egemonia storica delle squadre polacche più titolate. Il suo pedigree, d'altronde, parla chiaro: capocannoniere della scorsa edizione della Conference League con 8 reti, si è imposto negli ultimi anni come una delle figure di spicco dell’Ekstraklasa, risultando tra i principali artefici della cavalcata europea dello Jagiellonia fino ai quarti di finale di Conference League nella passata stagione. Il classe '99 può essere descritto come un centravanti moderno e dinamico, capace di unire il fiuto per il gol del numero nove a una tecnica e una velocità che gli permettono di incidere in ogni fase della manovra offensiva. Nonostante non possieda la statura della tipica "boa" d'area, Pululu vanta una struttura fisica estremamente compatta che, unita al baricentro basso dovuto ai suoi 175 cm di altezza, gli consente di reggere l’urto nei contrasti anche con i difensori più strutturati. A questa forza fisica abbina una notevole rapidità, con picchi di velocità in scatto di 33 km/h che lo rendono un costante grattacapo per le retroguardie avversarie. Dal punto di vista tattico, agisce come un perno centrale attorno al quale i compagni si muovono in modo fluido. In fase di possesso, l'angolano tende spesso ad abbassarsi fino al cerchio di centrocampo per svuotare il cuore dell’attacco, attirando fuori posizione i marcatori per poi sfruttare l'accelerazione e colpire negli spazi liberi. Ha dimostrato sia in campionato che in Europa un'ottima capacità realizzativa, impreziosita da colpi balistici spettacolari come la rovesciata contro il Cercle Brugge. Nelle notti europee Pululu sembra esaltarsi ulteriormente, come testimoniano i gol pesanti messi a segno contro Copenhagen e Molde. In questa stagione ha già collezionato 15 reti e 4 assist, di cui 5 marcature arrivate nei soli turni di qualificazione di Conference League. Oltre alla fase realizzativa, si distingue per lo spirito di sacrificio: il suo pressing a tutto campo è asfissiante, anche se l'eccessiva irruenza lo porta a rimediare cartellini di troppo. Non a caso, ha rischiato di saltare la doppia sfida contro la Fiorentina proprio a causa di un’espulsione; la squalifica, inizialmente più severa, è stata poi ridotta dalla UEFA, permettendogli così di scendere regolarmente in campo al Franchi. Scrive ACF Fiorentina.