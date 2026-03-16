Tomczyk dalla Polonia: “Per battere un avversario forte come la Fiorentina servirà un miracolo”

Dopo la sconfitta per 3-1 in campionato con il Górnik Zabrze, Tomczyk allenatore del Rakow, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della prossima gara casalinga contro la Fiorentina. Di seguito le parole raccolte da Tutto Il Mercato Web: “È stata una partita estremamente dura e combattuta, con tanti contrasti. A questo si sono aggiunti anche il peso della posta in palio, la componente emotiva e la fatica del viaggio. Tutti questi fattori si sono fatti sentire. Alcuni giocatori erano visibilmente provati, inutile negarlo. Avere un giorno di riposo in più ci avrebbe sicuramente aiutato”. E sulla sfida di giovedì dice : “Dobbiamo restare compatti, perché giovedì ci attende una gara molto impegnativa e di grande livello. Per battere un avversario forte come la Fiorentina serviranno unità di squadra e forse anche un piccolo miracolo“.