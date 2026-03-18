Rakow-Fiorentina, i convocati: Fortini non parte per la Polonia. C’è invece Gosens

La Fiorentina ha sciolto i dubbi comunicando la lista ufficiale dei giocatori che prenderanno parte alla missione polacca. Per il ritorno degli ottavi di Conference League contro il Rakow, la notizia principale riguarda l’assenza di Fortini: il giovane talento rimarrà a Firenze a causa di un fastidio lombare che non gli ha permesso di unirsi ai compagni, con la speranza di recuperarlo già per l’impegno di campionato di domenica prossima.
Gosens invece farà parte della spedizione: l’esterno tedesco ha smaltito il duro colpo ricevuto nell’ultima sfida contro la Cremonese e sarà regolarmente a disposizione. Presente in lista anche Kean.
Di seguito la lista dei convocati:
1) BALBO VIERA Luis Francisco
2) BONANNO Piergiorgio
3) BRASCHI Riccardo
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KEAN Moise Bioty
15) KOŠPO Eman
16) KOUADIO Eddy Nda Konan
17) LEONARDELLI Pietro (P)
18) MANDRAGORA Rolando
19) NDOUR Cher
20) PARISI Fabiano
21) PICCOLI Roberto
22) PONGRAČIĆ Marin
23) RANIERI Luca