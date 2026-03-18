Rakow-Fiorentina, i convocati: Fortini non parte per la Polonia. C’è invece Gosens

La Fiorentina ha sciolto i dubbi comunicando la lista ufficiale dei giocatori che prenderanno parte alla missione polacca. Per il ritorno degli ottavi di Conference League contro il Rakow, la notizia principale riguarda l’assenza di Fortini: il giovane talento rimarrà a Firenze a causa di un fastidio lombare che non gli ha permesso di unirsi ai compagni, con la speranza di recuperarlo già per l’impegno di campionato di domenica prossima.

Gosens invece farà parte della spedizione: l’esterno tedesco ha smaltito il duro colpo ricevuto nell’ultima sfida contro la Cremonese e sarà regolarmente a disposizione. Presente in lista anche Kean.

Di seguito la lista dei convocati:

1) BALBO VIERA Luis Francisco

2) BONANNO Piergiorgio

3) BRASCHI Riccardo

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KEAN Moise Bioty

15) KOŠPO Eman

16) KOUADIO Eddy Nda Konan

17) LEONARDELLI Pietro (P)

18) MANDRAGORA Rolando

19) NDOUR Cher

20) PARISI Fabiano

21) PICCOLI Roberto

22) PONGRAČIĆ Marin

23) RANIERI Luca