Meglio un ottavo di Champions che quattro Conference: i numeri dei ricavi della Fiorentina
I viola incassano circa 65 milioni in quattro anni di Conference, mentre una sola stagione in Champions fino agli ottavi può valerne 70
Si chiude l’esperienza della Fiorentina in Conference League, un cammino iniziato nel 2022 e protrattosi per quattro stagioni senza però culminare con la conquista del trofeo. Un percorso lungo e significativo sul piano sportivo, ma meno incisivo sotto il profilo economico.
La partecipazione continuativa alla terza competizione europea ha restituito visibilità internazionale al club viola, senza però garantire introiti paragonabili a quelli delle competizioni maggiori. Secondo le stime riportate da Cronache di Spogliatoio, la Fiorentina avrebbe incassato complessivamente circa 65 milioni di euro in quattro anni di Conference League.
Un dato che evidenzia il divario con la Champions League. Anche in caso di vittoria finale, i ricavi sarebbero aumentati solo marginalmente, confermando la scarsa redditività del torneo. A titolo di confronto, basta guardare all’Atalanta: nella stagione in corso, pur fermandosi agli ottavi di finale, il club bergamasco ha portato a casa circa 70 milioni di euro.
Resta comunque il valore sportivo del percorso europeo della Fiorentina, che ha contribuito a migliorare il ranking UEFA del club: i viola occupano infatti la 24ª posizione, con soltanto tre squadre italiane davanti.