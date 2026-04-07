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Conference, designato l’arbitro: Rumsas per Crystal Palace-Fiorentina

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Conference, designato l’arbitro: Rumsas per Crystal Palace-Fiorentina

Redazione

7 Aprile · 14:39

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 14:39

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Una designazione importante per una gara delicata, con la Fiorentina chiamata a fare risultato in trasferta per indirizzare il doppio confronto

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per l’andata dei quarti di finale di Conference League e per la sfida tra Crystal Palace e Fiorentina è stato scelto Donatas Rumsas. Il direttore di gara lituano sarà affiancato dagli assistenti Aleksandr Radius e Dovydas Saziedelis, mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Manfredas Lukjancukas. In sala VAR ci sarà invece una coppia olandese: Rob Dieperink come VAR e Erwin Blank come AVAR. Rumsas è un arbitro con già una buona esperienza internazionale: in questa stagione ha diretto quattro partite di Champions League e due di Europa League.

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