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Malusci: “Bene i primi 5 minuti, poi loro superiori. Dodo? Non mi aspettavo un’entrata così”

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Malusci: “Bene i primi 5 minuti, poi loro superiori. Dodo? Non mi aspettavo un’entrata così”

Redazione

10 Aprile · 14:35

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 14:35

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Malusci commenta la prestazione della Fiorentina sottolineando la differenza di ritmo con gli avversari, analizzando alcuni episodi chiave e soffermandosi sulle scelte difensive

L’ex viola Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la prestazione di ieri sera della Fiorentina.
“Avevo già detto che i ritmi del calcio inglese mi preoccupavano, e infatti si è visto chiaramente: loro avevano tempi di gioco decisamente più alti. Non credo sia stato sbagliato l’approccio, perché nei primi cinque minuti la squadra era partita anche bene. Poi però, quando hanno preso il controllo della gara, si è vista tutta la loro superiorità”, ha spiegato.

Malusci ha poi evidenziato alcuni episodi chiave: “Dopo appena dieci minuti non mi aspettavo un intervento del genere da parte di un giocatore esperto come Dodo. Anche in occasione del secondo gol, Harrison praticamente cammina, ha un’andatura troppo lenta: così non va bene”.
Sul momento dei singoli, l’ex si è soffermato anche su Comuzzo: “Può tornare quello che abbiamo visto in passato. Però per un difensore non è semplice entrare negli ultimi minuti: c’è sempre il rischio di non riuscire a calarsi subito nella partita. È diverso rispetto a un attaccante o a un centrocampista, che magari hanno meno responsabilità immediate”.

Infine, una considerazione sulle scelte tecniche: “Sostituire i difensori ormai è diventata quasi una consuetudine. Pongracic deve essere pronto a partire titolare lunedì contro la Lazio”.

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