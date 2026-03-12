12 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
News

Bucciantini: “La partita di stasera è importane, la Fiorentina deve vincere questo trofeo nell’anno del centenario”

12 Marzo · 20:45

ACF FiorentinabucciantiniConference League

Marco Bucciantini ha parlato così nel prepartita di conference tra Fiorentina-Rakow ai canali Sky: “Non so che Fiorentina aspettarmi, l’annata è questa, dimenticatevi la Fiorentina degli ultimi anni, a volte un punto va bene, un punto va preso. Fa bene Vanoli a far esordire i giovani come Balbo e Fortini.

Stasera c’è questa partita è un trofeo da raggiungere, è una partita importante, basta pensare alla partita di lunedì contro la Cremonese, la Fiorentina deve cercare di raggiungere questo trofeo nell’anno del centenario, è un suo dovere vincere quest’anno per Firenze”.

