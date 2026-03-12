12 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:49

Vanoli: “Il turno si passa in Polonia, non oggi. Restiamo concentrati, il Rakow è squadra insidiosa”

Vanoli: “Il turno si passa in Polonia, non oggi. Restiamo concentrati, il Rakow è squadra insidiosa”

Redazione

12 Marzo · 20:49

"Dobbiamo essere concentrati sul presente. Bisogna fare la partita, stando dentro la gara"

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto nel pre partita di Conference League contro il Rakow ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Ai ragazzi ho detto che bisogna pensare all’impegno di oggi e rimanere concentrati sul Rakow e non al campionato, perché la Conference è un impegno importante. Ai ragazzi ho detto che il turno si passa in Polonia e non stasera e c’è sempre una partita di ritorno da giocare. Il Rakow è una squadra aggressiva che va molto in verticale e che ha preso pochi pochi gol fino ad ora in Conference. Adotta il solito stile di gioco e dobbiamo stare attenti al blocco basso e alle ripartenze, perché sono molto bravi anche nelle marcature preventive. E’ una squadra insidiosa. Bisogna fare la partita, stando dentro la gara”.

La Conference è una chance importante per Fazzini e Piccoli?: “Sicuramente è una chance importante per questi due ragazzi, anche se adesso l’importante è la squadra. La competizione è importante e dobbiamo portarla avanti. Loro due sono investimenti importanti soprattutto per il futuro, non solo per il presente”. 

