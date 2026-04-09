Conference, la probabile formazione. Piccoli dal primo minuto, Harrison e Gudmundsson sulle fasce

Cresce l’attesa per la sfida di stasera. La Fiorentina scende in campo a Londra contro il Crystal Palace per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Una partita cruciale che potrebbe spalancare le porte verso un finale di stagione entusiasmante. La probabile formazione secondo quanto riportato da Sky Sport:
De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
Vanoli si trova a dover gestire un'emergenza non da poco, viste le assenze pesanti di Kean, Parisi e Solomon.
Cresce l’attesa per la sfida di stasera. La Fiorentina scende in campo a Londra contro il Crystal Palace per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Una partita cruciale che potrebbe spalancare le porte verso un finale di stagione entusiasmante. La probabile formazione secondo quanto riportato da Sky Sport: