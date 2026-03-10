Ufficializzato il cambio in lista UEFA: Christenses prende il posto di Lezzerini. De Gea dovrebbe riposare

10 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:10

Ufficializzato il cambio in lista UEFA: Christensen prende il posto di Lezzerini. De Gea dovrebbe riposare in vista della Cremonese

La Fiorentina ha fatto un cambio in lista UEFA in vista del prosieguo della competizione internazionale che giovedì sera metterà il Rakow di fronte ai viola, con l’andata prevista per le ore 21 all’Artemio Franchi di Firenze prima di volare in Polonia per il ritorno. A fronte dell’infortunio patito da Lezzerini nello scorso turno contro lo Jagiellonia, il club viola ha potuto sfruttare una regola delle liste UEFA (che prevede la sostituzione di un calciatore a fronte di un infortunio da almeno 30 giorni) e inserire Oliver Christensen al suo posto.
La richiesta della Fiorentina era arrivata già nei giorni scorsi ma ora è stata accolta ed ufficializzata dalla UEFA che ha inserito il portiere danese tra i calciatori a disposizione per la Conference per la Fiorentina. Quasi scontato a questo punto che già a partire dalla prossima possa stare all’ex Hertha Berlino difendere i pali dei viola così che De Gea possa riposare in vista del campionato. Lo scrive TuttoIlMercatoWeb. 

