Verso la Cremonese, Kean accelera il recupero:doppia seduta di allenamento per provare a rientrare

La Fiorentina sarà impegnata questa sera nella gara d’andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League contro il Raków. Non tutti i giocatori viola, però, saranno presenti in panchina per la sfida del Franchi. Qualcuno perché infortunato come Solomon e Lezzerini, oppure perché esclusi dalla lista come Brescianini e Rugani o perché devono semplicemente rifiatare come Fagioli. Per loro dunque la Fiorentina ha previsto un allenamento personalizzato a seconda delle esigenze. Discorso a parte per Moise Kean che svolgerà due sedute di allenamento per cercare di recuperare dall’infortunio alla tibia in vista della gara con la Cremonese. Lo scrive TuttoIl MercatoWeb.