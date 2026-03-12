12 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:43

Verso la Cremonese, Kean accelera il recupero:doppia seduta di allenamento per provare a rientrare

Redazione

12 Marzo · 14:54

Aggiornamento: 12 Marzo 2026 · 14:54

TAG:

#FiorentinaConference LeagueKean

Kean accelera il recupero dall’infortunio: doppia seduta per provare a esserci con la Cremonese. Intanto i viola sfidano il Raków

La Fiorentina sarà impegnata questa sera nella gara d’andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League contro il Raków. Non tutti i giocatori viola, però, saranno presenti in panchina per la sfida del Franchi. Qualcuno perché infortunato come Solomon Lezzerini, oppure perché esclusi dalla lista come Brescianini e Rugani o perché devono semplicemente rifiatare come Fagioli. Per loro dunque la Fiorentina ha previsto un allenamento personalizzato a seconda delle esigenze. Discorso a parte per Moise Kean che svolgerà due sedute di allenamento per cercare di recuperare dall’infortunio alla tibia in vista della gara con la Cremonese. Lo scrive TuttoIl MercatoWeb.

