10 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lo Monaco attacca i difensori della Fiorentina: “Fanno diventare fenomeno anche chi non lo è”

News

Lo Monaco attacca i difensori della Fiorentina: “Fanno diventare fenomeno anche chi non lo è”

Redazione

10 Aprile · 15:43

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 15:43

TAG:

#FiorentinaConference League

Condividi:

di

Lo Monaco analizza la pesante sconfitta della Fiorentina contro il Crystal Palace, criticando la fase difensiva e sottolineando le carenze nei fondamentali e nella preparazione dei giocatori

Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. “L’allenatore viene scelto in base agli obiettivi e alle ambizioni che una società vuole costruire. Deve dimostrare di saper lavorare sul campo e soprattutto riuscire a tirare fuori il massimo da ogni giocatore a disposizione. Negli anni la Fiorentina ha avuto buoni tecnici, puntando anche su profili più giovani, come ad esempio Italiano”, ha spiegato.

Poi l’affondo sulla fase difensiva: “La Fiorentina di questa stagione ha difensori che, purtroppo, non conoscono nemmeno i principi più elementari del difendere. È incredibile vedere come si perdano sistematicamente l’uomo alle spalle. E il problema è anche degli allenatori: oggi non si insegna più davvero come si difende. Se i giocatori hanno queste lacune è perché probabilmente non le hanno mai apprese nel modo corretto”. Infine, un esempio per sottolineare le difficoltà viste in campo: “A Udine Davis sembrava quasi Maradona, riusciva a fare quello che voleva mentre i difensori cercavano solo di aggrapparsi. Così si finisce per far sembrare fenomeni giocatori che, in realtà, non lo sono”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio