Dalla Polonia avvertono: “C’è grande entusiasmo e lo stadio sarà tutto esaurito. Daranno tutto”

Il giornalista Alberto Bertolotto è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare la sfida tra il Raków e la Fiorentina.

Bertolotto ha sottolineato le differenze rispetto ad altri avversari affrontati dai viola. “Il Rakow è una squadra diversa dallo Jagiellonia: fa della fisicità la sua arma principale, si difende con ordine ed è molto pericolosa nelle ripartenze. È un avversario da prendere con le molle”.

Grande attenzione anche all’ambiente che attenderà la Fiorentina. “I polacchi arrivano a questa partita con grande entusiasmo e lo stadio sarà tutto esaurito. Per loro è una sfida storica, qualcosa che anni fa sarebbe stato solo un sogno, quindi daranno tutto per provare l’impresa”.

Secondo Bertolotto, la chiave sarà soprattutto mentale. “Le qualità tecniche della Fiorentina non si discutono, ma sarà l’atteggiamento a fare la differenza, soprattutto nei primi 45 minuti. Servirà concentrazione fin da subito”.

Un ultimo richiamo riguarda la fase difensiva. “La squadra di Vanoli dovrà evitare cali di attenzione dietro. La vittoria contro la Cremonese è stata importante, ma il gol subito dimostra che qualcosa va ancora sistemato”.