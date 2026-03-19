19 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:38

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dalla Polonia avvertono: “C’è grande entusiasmo e lo stadio sarà tutto esaurito. Daranno tutto”

News

Dalla Polonia avvertono: “C’è grande entusiasmo e lo stadio sarà tutto esaurito. Daranno tutto”

Redazione

19 Marzo · 15:33

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 15:33

TAG:

Conference League

Condividi:

di

Bertolotto a Radio Bruno analizza Il Raków come è fisico e pericoloso. Per la Fiorentina sarà decisivo l’atteggiamento

Il giornalista Alberto Bertolotto è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare la sfida tra il Raków e la Fiorentina.
Bertolotto ha sottolineato le differenze rispetto ad altri avversari affrontati dai viola. “Il Rakow è una squadra diversa dallo Jagiellonia: fa della fisicità la sua arma principale, si difende con ordine ed è molto pericolosa nelle ripartenze. È un avversario da prendere con le molle”.
Grande attenzione anche all’ambiente che attenderà la Fiorentina. “I polacchi arrivano a questa partita con grande entusiasmo e lo stadio sarà tutto esaurito. Per loro è una sfida storica, qualcosa che anni fa sarebbe stato solo un sogno, quindi daranno tutto per provare l’impresa”.
Secondo Bertolotto, la chiave sarà soprattutto mentale. “Le qualità tecniche della Fiorentina non si discutono, ma sarà l’atteggiamento a fare la differenza, soprattutto nei primi 45 minuti. Servirà concentrazione fin da subito”.
Un ultimo richiamo riguarda la fase difensiva. “La squadra di Vanoli dovrà evitare cali di attenzione dietro. La vittoria contro la Cremonese è stata importante, ma il gol subito dimostra che qualcosa va ancora sistemato”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio