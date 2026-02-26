Kean: "Serve migliorare l'approccio alle gare di ritorno. Dobbiamo essere più lucidi, si può sempre migliorare"

Il gol non lo so di chi è, Fabbian mi ha detto che è suo perché l'ha toccata lui, ma l'importante è che siamo passati

Moise Kean è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la rocambolesca vittoria della Fiorentina contro lo Jagiellonia che vale il pass per gli ottavi di finale in Conference. Queste le sue parole: "Siamo arrivati un pò stanchi a questa partita, dovevamo essere più lucidi e non prendere i primi due gol, comunque da questa partita possiamo sempre imparare e migliorare".

Avete mal gestito il risultato, è questione di mentalità?: "Dipende tutto dalla testa e dobbiamo migliorare ad approcciare bene le partite di ritorno, perché c'è stato un vistoso calo di concentrazione".

Vincere aiuta a vincere, pensi che questo passaggio del turno in Conference possa essere una spinta in più anche per il campionato?: "Sicuramente tutte le partite sono importanti e sono una motivazione e dobbiamo ascoltare quello che ci dice il mister, dando il 100% in campo. Il gol non lo so di chi è, Fabbian mi ha detto che è suo perché l'ha toccata lui, ma l'importante è che siamo passati."