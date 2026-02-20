Mandragora miglior marcatore viola in Conference: la UEFA incorona la sua punizione capolavoro

La sfida dei play-off di UEFA Europa Conference League si è tinta di viola grazie a una prestazione autoritaria della squadra di Vanoli, capace di dominare gioco e risultato. Tra i protagonisti assoluti, però, spicca il nome di Rolando Mandragora, autore della rete del 2-0 con una pennellata su punizione perfetta. Un gesto tecnico che ha anche permesso al centrocampista di entrare nei libri di storia: il numero 8 viola diventa infatti il miglior marcatore della Fiorentina in Conference League e il centrocampista con più gol di sempre nella competizione. La magia su punizione ha conquistato la UEFA che ha inserito il gol tra le migliori reti dell’andata dei play-off sul proprio profilo Instagram ufficiale.