20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mandragora miglior marcatore viola in Conference: la UEFA incorona la sua punizione capolavoro

Esultanza Mandragora (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

News

Mandragora miglior marcatore viola in Conference: la UEFA incorona la sua punizione capolavoro

Redazione

20 Febbraio · 19:13

Aggiornamento: 20 Febbraio 2026 · 19:13

TAG:

#Fiorentina mandragoraConference League

Condividi:

di

Mandragora diventa il miglior marcatore della Fiorentina in conference. La UEFA celebra il gol tra i più belli dei play-off.

La sfida dei play-off di UEFA Europa Conference League si è tinta di viola grazie a una prestazione autoritaria della squadra di Vanoli, capace di dominare gioco e risultato. Tra i protagonisti assoluti, però, spicca il nome di Rolando Mandragora, autore della rete del 2-0 con una pennellata su punizione perfetta. Un gesto tecnico che ha anche permesso al centrocampista di entrare nei libri di storia: il numero 8 viola diventa infatti il miglior marcatore della Fiorentina in Conference League e il centrocampista con più gol di sempre nella competizione. La magia su punizione ha conquistato la UEFA che ha inserito il gol tra le migliori reti dell’andata dei play-off sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio