Corsi analizza il momento della Fiorentina tra speranze di rimonta, elogi a Vanoli e riflessioni sul futuro della panchina viola

L’ex dirigente della Fiorentina Tito Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola: “Non mettiamo limiti alla provvidenza per la partita di stasera, anche se il percorso è complicato. Ricordo una stagione in cui la mia Fiorentina perse 4-1 fuori casa e poi ribaltò tutto vincendo 4-0 al ritorno. La squadra sta attraversando un buon momento, quindi può succedere davvero di tutto: anche un risultato che oggi sembra improbabile. Anche contro la Lazio, secondo me, è arrivata una vittoria per certi versi sorprendente. Bisogna fare i complimenti a Vanoli, perché ha capito molte situazioni e ha fatto quasi sempre le scelte giuste”, ha dichiarato.

Sul futuro della panchina viola: “Prima di parlare di conferme bisogna capire quali saranno i programmi della società e le idee dello stesso Vanoli. Per la situazione che ha trovato, ha fatto il massimo possibile. Però iniziare una stagione dall’inizio è tutta un’altra storia. Se l’opzione deve essere Grosso, allora a questo punto terrei Vanoli. Conosce già l’ambiente e soprattutto i giocatori, e questo è un vantaggio”.