Fiorentina-Sassuolo, arbitra Marinelli: precedenti positivi per i viola. Quest'anno una sconfitta

Designato Marinelli per Fiorentina-Sassuolo: precedenti favorevoli ai viola, mentre il bilancio è negativo per i neroverdi

Sarà Livio Marinelli a dirigere la sfida tra Fiorentina e Sassuolo, in programma domenica prossima alle ore 12:30. Il direttore di gara ha già incrociato i viola in otto occasioni: il bilancio è favorevole, con quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. In questa stagione ha arbitrato una sola volta la Fiorentina, nella sconfitta per 2-1 contro il Milan.

Diverso invece il rendimento con il Sassuolo, che con Marinelli ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’ultimo precedente risale a questa stagione, alla quarta giornata, nel ko per 2-1 contro l’Inter.

Per quanto riguarda la squadra arbitrale, Marinelli sarà affiancato dagli assistenti Cortese e Costanzo, mentre il quarto uomo sarà Turrini. Al VAR ci sarà Cosso, con Guida nel ruolo di AVAR.