Fiorentina, ti sei svegliata troppo tardi. Nel girone di ritorno numeri da Europa: 7° posto con 29 punti

Un girone di ritorno che ha l'aria di Conference League, ma che non cancella una stagione fallimentare

La stagione della Fiorentina si chiude con un amarissimo quindicesimo posto, un risultato che a Firenze nessuno avrebbe immaginato ad Agosto. Un campionato da dimenticare, vissuto tra paure, contestazioni e il concreto rischio di una clamorosa retrocessione.

Il momento più buio? Dicembre. La Fiorentina si è ritrovata ultima in classifica con appena 6 punti raccolti. Una squadra fragile, senza identità e incapace di reagire, sprofondata settimana dopo settimana.

Eppure, nel girone di ritorno, qualcosa è cambiato. La Fiorentina, grazie anche al lavoro di Vanoli, ha saputo rialzarsi, costruendo numeri da zona europea: 29 punti conquistati. Un rendimento che, senza la prima parte di stagione stagione, sarebbe valso addirittura una qualificazione in Conference League. Una trasformazione netta, fatta di maggiore compattezza, risultati pesanti e di una ritrovata fiducia che ha permesso ai viola di allontanarsi definitivamente dalla zona rossa. Ecco la classifica completa del girone di ritorno:

Inter 42

Como 38

Napoli 37

Roma 37

Juventus 33

Atalanta 31

Fiorentina 29

Lazio 29

Milan 28

Bologna 27

Parma 26

Sassuolo 26

Udinese 25

Genoa 25

Cagliari 24

Torino 22

Lecce 21

Cremonese 12

Verona 8

Pisa 6

Intanto la dirigenza guarda già avanti. I primi contatti per la prossima stagione sono stati avviati con Fabio Grosso, ma anche in questo caso i numeri fanno discutere. L’allenatore chiude infatti la propria stagione con 17 sconfitte complessive, addirittura tre in più rispetto a quelle raccolte dalla Fiorentina. Un dato che alimenta dubbi e perplessità in una piazza che, dopo un anno così difficile, chiede soprattutto certezze e stabilità.