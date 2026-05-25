Fiorentina, ti sei svegliata troppo tardi. Nel girone di ritorno numeri da Europa: 7° posto con 29 punti
Un girone di ritorno che ha l'aria di Conference League, ma che non cancella una stagione fallimentare
La stagione della Fiorentina si chiude con un amarissimo quindicesimo posto, un risultato che a Firenze nessuno avrebbe immaginato ad Agosto. Un campionato da dimenticare, vissuto tra paure, contestazioni e il concreto rischio di una clamorosa retrocessione.
Il momento più buio? Dicembre. La Fiorentina si è ritrovata ultima in classifica con appena 6 punti raccolti. Una squadra fragile, senza identità e incapace di reagire, sprofondata settimana dopo settimana.
Eppure, nel girone di ritorno, qualcosa è cambiato. La Fiorentina, grazie anche al lavoro di Vanoli, ha saputo rialzarsi, costruendo numeri da zona europea: 29 punti conquistati. Un rendimento che, senza la prima parte di stagione stagione, sarebbe valso addirittura una qualificazione in Conference League. Una trasformazione netta, fatta di maggiore compattezza, risultati pesanti e di una ritrovata fiducia che ha permesso ai viola di allontanarsi definitivamente dalla zona rossa. Ecco la classifica completa del girone di ritorno:
Inter 42
Como 38
Napoli 37
Roma 37
Juventus 33
Atalanta 31
Fiorentina 29
Lazio 29
Milan 28
Bologna 27
Parma 26
Sassuolo 26
Udinese 25
Genoa 25
Cagliari 24
Torino 22
Lecce 21
Cremonese 12
Verona 8
Pisa 6
Intanto la dirigenza guarda già avanti. I primi contatti per la prossima stagione sono stati avviati con Fabio Grosso, ma anche in questo caso i numeri fanno discutere. L’allenatore chiude infatti la propria stagione con 17 sconfitte complessive, addirittura tre in più rispetto a quelle raccolte dalla Fiorentina. Un dato che alimenta dubbi e perplessità in una piazza che, dopo un anno così difficile, chiede soprattutto certezze e stabilità.