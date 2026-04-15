Sarà Maresca l’arbitro di Lecce-Fiorentina: 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte per i viola

Designato Maresca per Lecce-Fiorentina: i precedenti con entrambe le squadre sono equilibrati, in vista della sfida del Via del Mare

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere la sfida tra Lecce e Fiorentina, in programma lunedì 20 aprile 2026 allo stadio Via del Mare alle ore 20:45. Il direttore di gara sarà assistito da Colarossi e Dei Giudici, mentre il quarto uomo sarà Perri. In sala VAR ci saranno Daniele Doveri e Camplone.

Per quanto riguarda i precedenti, il fischietto campano ha arbitrato il Lecce in dieci occasioni complessive: il bilancio è di tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte per i giallorossi. Sono invece dodici le gare dirette con la Fiorentina, con un bilancio sostanzialmente equilibrato: cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte per i viola.