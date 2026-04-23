Sospiro di sollievo per Gosens: escluse lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra
Gosens si sottopone agli esami dopo l’uscita contro il Lecce: esclusa una lesione muscolare, proseguirà con un lavoro personalizzato
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Robin Gosens, uscito nel corso del primo tempo nell’ultima sfida contro il Lecce. Dopo gli accertamenti svolti, la Fiorentina ha diffuso una nota ufficiale. Questo il comunicato del club:
“ACF Fiorentina comunica che, nella serata di ieri, il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la gara di campionato Lecce-Fiorentina. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato.”