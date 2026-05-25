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Bucchioni ringrazia Vanoli: "Ha fatto un'impresa. E' stato uno dei migliori quest'anno"

Le parole di Bucchioni a Radio Bruno

A cura di Chiara Arcioni
25 maggio 2026 15:15
Bucchioni ringrazia Vanoli: "Ha fatto un'impresa. E' stato uno dei migliori quest'anno" -
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Durante il pentasport è intervenuto Bucchioni. Ecco le sue parole:

"La commissione, me compreso, ha ritenuto giusto premiare Vanoli per quello che ha fatto quest'anno con la Fiorentina. L'allenatore è riuscito a ricompattare un gruppo, tenere la barra dritta e ricordare una salvezza arrivata da una situazione drammatica. Perciò è stato uno dei migliori".

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