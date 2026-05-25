Bucchioni ringrazia Vanoli: "Ha fatto un'impresa. E' stato uno dei migliori quest'anno"

Le parole di Bucchioni a Radio Bruno

Durante il pentasport è intervenuto Bucchioni. Ecco le sue parole:

"La commissione, me compreso, ha ritenuto giusto premiare Vanoli per quello che ha fatto quest'anno con la Fiorentina. L'allenatore è riuscito a ricompattare un gruppo, tenere la barra dritta e ricordare una salvezza arrivata da una situazione drammatica. Perciò è stato uno dei migliori".