Gazzetta: “Paratici-Commisso tanti i temi del summit: dal budget al monte ingaggi da ridurre”

Paratici e Ferrari sono negli Stati Uniti per ricevere le linee guida per il futuro della Fiorentina

Arriveranno direttamente dagli Stati Uniti le linee guida per il futuro perché da oggi il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici si trovano negli Usa dalla famiglia Commisso e nel caso del ds sarà anche la prima volta che vedrà di persona Giuseppe, il presidente, e sua madre Catherine. Intanto in giornata diventerà ufficiale l'ingaggio come allenatore di Fabio Grosso che ha firmato un accordo per due anni a 1,2 milioni a stagione. Al di là della guida tecnica, già ampiamente condivisa, saranno messi sul tavolo americano diversi argomenti a cominciare da budget e monte ingaggi.

I dirigenti esporranno alla famiglia Commisso la loro programmazione per il futuro, con un'analisi dettagliata di idee e prospettive. La Fiorentina è fra i club più solidi a livello finanziario e la meno esposta a livello debitorio della Serie A quindi non ci sono paletti e obblighi imposti dalla normativa, ma certo ci sarà da capire se e quanto sarà il budget a disposizione oppure se ci sia una richiesta di autosostentamento, dopo i 92 milioni di euro investiti nella passata estate e i quasi trenta dello scorso gennaio nel mercato di riparazione. In più verrà affrontato il tema del monte ingaggi: se ci fosse l'opportunità di abbassarlo, verrà fatto senza rischiare tuttavia un depauperamento a livello tecnico.

Questo è in linea di massima il principio che guiderà la prossima campagna acquisti-cessioni. Chiaro che dovranno essere effettuate diverse uscite, anche perché la Fiorentina, senza coppe internazionali, non ha bisogno di una rosa lunghissima, mentre i giocatori da vendere e sistemare sono una moltitudine. I responsabili del mercato sono già al lavoro su questo tema. Un altro aspetto è quello di nuove figure da inserire al Rocco B. Commisso Viola Park, dall'area scouting a eventuali ruoli in organigramma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.