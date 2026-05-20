Paratici: "Colpo di mercato di Commisso? Il Viola Park, resterà per sempre. È stato un visionario"

"Il mio racconto su Commisso purtroppo è solo parziale, l'ho conosciuto poco di persona. Ha trasmesso il senso di famiglia"

Fabio Paratici, nel corso del premio Golden Boy, evento che si tiene a Solomeo in Umbria. Ecco le sue parole registrate da TMW: “Purtroppo il mio racconto su Commisso è solo parziale, l'ho conosciuto poco di persona e direttamente ma lo vivo ogni giorno tramite la famiglia e tramite chi lavora con me al Viola Park. Traspare il fatto che abbia trasmesso il senso di famiglia dentro il club, dove tutti dovevano essere trattati nello stesso modo indipendentemente dal livello e dal grado. Questo mi è chiarissimo dopo alcuni mesi alla Fiorentina.

Colpo di mercato di Commisso? Forse vi deluderò, ma credo che il colpo di mercato migliore sia stato questo incredibile centro sportivo, perché resterà per sempre. lo ho avuto la fortuna di vivere la Premier League dove ci sono strutture all'avanguardia, questo centro è forse anche migliore e ha il vantaggio di essere in Italia dove tutto esteticamente è un po' più bello. È stato visionario per le sue aziende ma anche in questo senso, questo resterà. Ogni discorso che abbiamo con la famiglia, c'è sempre un tempo, una frase, un discorso dedicato al settore giovanile. Non è retorica, lo si sente che è un sentimento vero e non una frase fatta".