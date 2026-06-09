Corriere dello Sport sicuro: "Commisso chiederà a Paratici di tagliare il monte ingaggi

Starà a Paratici intercettare rinforzi di valore che abbiano uno stipendio per così dire contenuto

Arrivati ieri sera a New York, Ferrari e Paratici si spostano oggi nel vicino New Jersey per incontrare Giuseppe Commisso e la madre Catherine: motivi del viaggio, consentire al direttore sportivo di conoscere di persona il presidente della Fiorentina e la sua famiglia, nonché ottenere il via libera sul mercato e sul programma che i due dirigenti si sono portato dietro in America.



E se va ribadito che appunto Ferrari e Paratici hanno già definito i vari punti intorno a cui muoversi nella gestione complessiva del Viola Park e delle trattative per ricostruire il gruppo squadra, la visita negli Stati Uniti non sarà solo formale, ma avrà contenuti specifici che richiamano in primis il budget: c’è un lungo elenco di acquisti e cessioni da completare da parte del responsabile dell’area tecnica, con la supervisione del direttore generale che ha le chiavi della cassaforte viola, e c’è una forbice tra la spesa potenziale e la spesa reale da ridurre il più possibile fino quasi a farla coincidere per consentire a Paratici stesso di poter intervenire sulle varie operazioni con una certa libertà economica.

Molto probabile, se non sicura, la risposta affermativa del numero uno del club, il quale in cambio ha già chiesto e reitererà la domanda di mettere mano al monte ingaggi (60,8 milioni nell’ultima stagione, il settimo in assoluto della Serie A) per ridimensionarlo. Ragione che ha spostato il contratto di De Gea (tre milioni netti all'anno fino al 2028) sotto la lente d’ingrandimento in una valutazione che esula dall’aspetto tecnico.



Infine, va ricordato che senza le Coppe decade il concetto di mantenere il monte ingaggi entro il 70% del fatturato per rispettare il fair play finanziario a cui era tenuta la Fiorentina finora, ma è chiaro che non è consigliabile sforare il tetto se l’ambizione è tornare in Europa al più presto.



Qui starà a Paratici intercettare rinforzi di valore che abbiano uno stipendio per così dire contenuto, utili ad alzare gradualmente il livello qualitativo dell’organico. Lo scrive il Corriere dello Sport.