Nazione rivela: “Grosso-Paratici telefonate quotidiane tra i due: la priorità sono gli esterni offensivi”

Il pensiero è già rivolto al Viola Park e a una stagione che dovrà segnare l'inizio di un nuovo ciclo

Le vacanze possono aspettare. O quasi. Mentre il conto alla rovescia verso la nuova stagione della Fiorentina scorre rapidamente, Fabio Grosso si sta godendo gli ultimi giorni di riposo senza mai staccare davvero la spina. Il nuovo allenatore viola, dopo un breve blitz nel suo Abruzzo per salutare amici e familiari, sta trascorrendo una fase di relax lontano dai riflettori, mantenendo il massimo riserbo sulla destinazione scelta per le ferie. Ma il pensiero è già rivolto al Viola Park e a una stagione che dovrà segnare l'inizio di un nuovo ciclo. A tenere compagnia al tecnico in queste settimane non ci sono solo mare, famiglia e qualche momento di svago ma anche le telefonate quotidiane con Fabio Paratici. Il direttore sportivo e l'allenatore, infatti, stanno approfittando di questo periodo per gettare le basi della Fiorentina che verrà.

Un rapporto, il loro, che affonda le radici nel passato e che si è ulteriormente consolidato nei mesi che hanno preceduto la firma sul contratto di Grosso. Prima dell'accordo ufficiale, arrivato nelle scorse settimane, i due si erano incontrati più volte di persona per confrontarsi. Adesso il dialogo prosegue costantemente a distanza. Sul tavolo ci sono le valutazioni relative all'attuale rosa: una prima scrematura in realtà è già stata effettuata, con indicazioni precise sui giocatori da confermare e su quelli che potrebbero invece lasciare Firenze nel corso dell'estate. Ma il lavoro più intenso riguarda soprattutto il mercato in entrata: Grosso e Paratici stanno analizzando uno dopo l'altro i profili proposti dall'area scouting e in questo momento la priorità sembra essere rappresentata dagli esterni offensivi. Se Grosso si concede ancora qualche giorno di relax, diverso appare il discorso per Paratici.

Pur avendo lasciato intendere di volersi prendere a sua volta una breve vacanza, il dirigente è in realtà pienamente operativo, visto che risulta essere in missione per conto del mercato viola. Intanto si avvicinano le date che segneranno l'inizio ufficiale della nuova stagione: dall'8 luglio scatteranno al Viola Park le visite mediche, mentre il giorno successivo, il 9 luglio, a vent'anni esatti dal suo rigore che consegnò all'Italia il Mondiale del 2006, dovrebbe andare in scena la presentazione ufficiale di Grosso. Dal 10 luglio, infine, spazio al lavoro sul campo: il nuovo corso viola sarà pronto a prendere forma tra i terreni di Bagno a Ripoli. Lo riporta La Nazione.