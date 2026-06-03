Corriere dello Sport rivela: "Per il 4-3-3 servono: 2 terzini, 2 centrali, un vice Fagioli, 4 esterni e non solo"

I calciatori che serviranno nella rosa di Grosso

Per dire il tempo di un giorno. Quello che trascorrerà da oggi per il nuovo contatto tra Carnevali e Grosso a domani per la rescissione dell'anno di contratto ancora in essere tra il club neroverde l'allenatore: 24 ore per modificare gli scenari dentro al Viola Park, per dare forma a nuove ambizioni e nuove prospettive che, però, solo il campo come al solito avrà il potere di giudicare e legittimare. E prima c'è il mercato: d'assalto forse no, considerando mille ragioni economico-finanziarie interne ed esterne, ma ricchissimo di contenuti sicuramente sì per Paratici, chiamato a gestire addirittura una cinquantina di calciatori della rosa attuale tra conferme, partenti, prestiti di rientro e prestiti da far ripartire.

Anche se il grosso (minuscolo) sarà relativo agli acquisti per cambiare drasticamente fisionomia alla Fiorentina sotto il profilo tecnico e anche tattico all'insegna del 4-3-3 di Grosso (maiuscolo). E per farlo, a occhio e croce servono: due difensori esterni, due difensori centrali, un vice Fagioli e un centrocampista di quantità, quattro esterni offensivi e un numero di attaccanti al momento imprecisato, comunque da uno a tre: dipende da ciò che ne sarà di Kean, Gudmundsson e Piccoli. Sarà un'estate impegnativa al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.