Gazzetta: “Oggi Paratici tornerà al Viola Park ed entro 48 ore comunicherà la decisione della società a Vanoli”

Vanoli ha un'opzione di rinnovo esercitabile da parte del club entro il 30 maggio

Prima che tutto diventi definitivo e si arrivi alla firma Grosso incontrerà Carnevali e Paratici invece dovrà vedere Vanoli per mettere un punto ai rapporti precedenti. Il tecnico della salvezza ha un contratto in scadenza con un'opzione di rinnovo esercitabile dalla società entro il 30 maggio: oggi il diesse rientrerà al Viola Park e nel giro di 24-48 ore gli comunicherà la decisione della società. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.