Nazione rivela: “Paratici e Ferrari dalla cessione di Gudmundsson vorrebbero prendere almeno 20 milioni”

Il cartellino di Gudmundsson andrà monetizzato al massimo

E poi Gudmundsson (2,2 milioni netti), mai riuscito a fare realmente la differenza. Con lui Paratici e Ferrari vorrebbero racimolare almeno una ventina di milioni. Se Gosens e De Gea pesano d'ingaggio ma dal cartellino si potrà racimolare non molto, quello dell'islandese andrà monetizzato al massimo. E' una delle missioni più difficili dell'estate di Paratici. Lo riporta La Nazione.