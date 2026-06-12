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Nazione rivela: “Paratici e Ferrari dalla cessione di Gudmundsson vorrebbero prendere almeno 20 milioni”

Il cartellino di Gudmundsson andrà monetizzato al massimo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2026 08:44
Nazione rivela: “Paratici e Ferrari dalla cessione di Gudmundsson vorrebbero prendere almeno 20 milioni” - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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E poi Gudmundsson (2,2 milioni netti), mai riuscito a fare realmente la differenza. Con lui Paratici e Ferrari vorrebbero racimolare almeno una ventina di milioni. Se Gosens e De Gea pesano d'ingaggio ma dal cartellino si potrà racimolare non molto, quello dell'islandese andrà monetizzato al massimo. E' una delle missioni più difficili dell'estate di Paratici. Lo riporta La Nazione. 

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