Gazzetta rivela: “Il 30 maggio scade l’opzione sul contratto di Vanoli. A metà settimana l’incontro con Paratici”

Salvo clamorose sorprese arriverà l’addio

La scadenza è imminente e Paratici dovrà muoversi in fretta, anche perché Grosso ha attirato le attenzioni di tanti (anche del Bologna, dove però Vincenzo Italiano dovrebbe rimanere dopo che il Napoli ha virato su Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan).

Il 30 maggio scade l'opzione per prolungare il contratto di Vanoli per un altro anno, a metà settimana è previsto un incontro in cui il diesse gli comunicherà la decisione della società. Che salvo clamorose sorprese sarà quella di dirsi addio. Con Grosso che resta il candidato forte per sostituirlo e per riportare la Fiorentina ad alti livelli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.