Panchina Fiorentina? Nazione: "Occhio al nome a sorpresa di Paratici. Vuole rilanciare il club"

Ci sono diversi nomi sul taccuino di Paratici, ma qualcuno potrebbe essere ancora top secret

Quel rumore che ora Paratici vuole e potrà ripetere nella gestione, il rilancio e il riscatto della Fiorentina. Magari cominciando proprio dal nome del nuovo allenatore che fra l'inflazionata candidatura di Grosso, la concretezza che farebbe bene a Firenze di De Rossi, e la mossa intrigante di Iraola, potrebbe vedere il dirigente viola estrarre dal taschino un colpo, un'idea, una situazione a sorpresa. Lo scrive La Nazione.