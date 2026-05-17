Panchina Fiorentina? Nazione: "Occhio al nome a sorpresa di Paratici. Vuole rilanciare il club"
Ci sono diversi nomi sul taccuino di Paratici, ma qualcuno potrebbe essere ancora top secret
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2026 09:56
Quel rumore che ora Paratici vuole e potrà ripetere nella gestione, il rilancio e il riscatto della Fiorentina. Magari cominciando proprio dal nome del nuovo allenatore che fra l'inflazionata candidatura di Grosso, la concretezza che farebbe bene a Firenze di De Rossi, e la mossa intrigante di Iraola, potrebbe vedere il dirigente viola estrarre dal taschino un colpo, un'idea, una situazione a sorpresa. Lo scrive La Nazione.