Paratici non si sbottona: "Se può restare Vanoli? Certamente. Grosso? Non escludiamo nulla"

"Adesso prepareremo un altro anno per migliorarci e per gettare delle buone basi"

La quiete della maison di Brunello Cucinelli nel borgo spettacolare di Solomeo, che nel perugino ospita il Goden Boy di Tuttosport per le cento nomination degli under 21 più forti che giocano in Europa, scioglie Fabio Paratici, che insieme al direttore generale viola Alessandro Ferrari si commuove subito al ricordo di Rocco Commisso mentre scorrono le immagini del presidente scomparso il 16 gennaio di quest’anno. Il futuro nasce dal presente e dal passato per quanto la Fiorentina ha saputo costruire in questi anni. Paratici, a che punto siete con la panchina? «Abbiamo fatto un percorso e adesso ne prepareremo un altro per migliorarci e per gettare delle buone basi».



Paolo Vanoli può restare? «Certamente - dice in disparte lasciando il palco del padiglione B dove si scelgono e lavorano i tessuti di una griffe mondiale -, riflettiamo e pianifichiamo, tutto a tempo debito. Faremo le analisi e le scelte». Fabio Grosso resta in corsa? «Non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto». Questa è l’unica concessione al piano per la prossima stagione. Al Golden Boy è il primo a prendersi la scena e parte da Rocco Commisso: «Una persona speciale, purtroppo il mio racconto è solo parziale perché l’ho conosciuto poco in prima persona. Ma lo vivo tutti i giorni tramite la famiglia e le persone che lavorano con me al Viola Park. Ha trasmesso questo senso di famiglia dentro al club, dove tutti sono trattati allo stesso modo. Una sensazione che ho chiarissima dopo questi mesi a Firenze». Lo riporta il Corriere dello Sport.