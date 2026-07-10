Il modus operandi di Paratici, Nazione: “Lavorare su più piste e affondare il colpo sulla priorità”

Con Atta trattativa chiusa in tempi rapidissimi

Una trattativa chiusa in tempi rapidissimi, sulla falsariga di quelle che avevano portato in viola Dragusin e, in precedenza Viery. Paratici conferma ancora una volta il suo metodo: lavorare contemporaneamente su più piste per poi affondare il colpo sul profilo individuato come priorità. Fabio Grosso lo ha già collocato nel ruolo di mezzala sinistra del centrocampo che sta nascendo. Lo riporta La Nazione.