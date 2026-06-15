Nazione: “Paratici e Ferrari oggi tornano a Firenze, summit finito con la famiglia Commisso”

In città cresce l'attesa per il resoconto di quanto è stato e della direzione in cui andrà il mercato estivo della Fiorentina

Summit terminato, Alessandro Ferrari e Fabio Paratici nella giornata di oggi rientreranno a Firenze dopo il confronto con Giuseppe e Catherine Commisso e dopo aver concluso la loro parentesi americana a vedere dal vivo l'esordio del Brasile al Mondiale contro il Marocco. In città cresce l'attesa per il resoconto di quanto è stato (atteso un punto stampa a metà della settimana), anche per capire in che direzione andrà il mercato estivo della Fiorentina. Se davvero l'obiettivo è quello di costruire una squadra importante - come confermato dal ds viola in collegamento telefonico con la Festa Viola del Valdarno nella serata di sabato -, lo capiremo presto. Lo scrive La Nazione.