Nazione evidenzia: “Con Paratici più scouting ovunque: nei piani del ds servono fino a 60 osservatori”

Meno vetrina e più scouting: la Fiorentina sta prendendo forma sotto la guida di Paratici

Niente più mercato da copertina, niente caccia al nome che infiamma i social o alle trattative costruite attorno a giocatori già sulla bocca di tutti. La Fiorentina che sta prendendo forma sotto la guida di Fabio Paratici vuole muoversi in una direzione diversa: meno vetrina e più scouting. È questa la rivoluzione che il nuovo direttore sportivo ha deciso di avviare fin dal suo arrivo e che promette di incidere non solo sulle prossime operazioni di mercato ma sull'intera struttura del club. Tra le priorità individuate da Paratici c'è stata infatti la completa riorganizzazione dell'area scouting, considerata uno dei pilastri su cui costruire il futuro della società.

Non una scelta casuale, visto che negli anni trascorsi alla Juventus il dirigente aveva potuto contare su una rete di 30-40 osservatori distribuiti tra Italia ed estero. Lo scenario trovato a Firenze, al contrario, è stato giudicato a dir poco sconfortante: da qui la decisione di intervenire in profondità. Il primo passo è stato la creazione immediata dell'area prestiti, affidata a Moreno Zebi e Raffaele Rubino, incaricati di monitorare da vicino 35 giocatori, mentre da luglio entrerà a pieno regime la nuova struttura scouting coordinata da Lorenzo Giani. L'obiettivo è ambizioso: costruire una task force specializzata che, nei piani del ds, possa arrivare fino a 60 osservatori. I primi risultati di questo lavoro stanno già emergendo. Lo scrive La Nazione.

