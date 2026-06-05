Corriere Fiorentino: “Paratici dovrà tagliare i costi: troppo alto il monte ingaggi per una squadra fuori dall’Europa”

55 milioni il passivo maturato dalla Fiorentina, 65 milioni il monte ingaggi

Ora è ufficiale: Fabio Grosso ha rescisso il contratto che lo legava al Sassuolo e da oggi è libero di firmare il biennale che lo legherà alla Fiorentina. Un primo passaggio (cruciale) della rivoluzione estiva dei viola. Paratici infatti dovrà sì tener fede alla voglia di rilancio annunciata da Commisso, ma anche fare i conti con una necessaria spending review, figlia del rosso di bilancio e di un monte ingaggi troppo alto per una squadra fuori dall’Europa.

L’argomento ovviamente sarà sul tavolo nel prossimo summit tra proprietà e dirigenza in programma negli Stati Uniti la prossima settimana, ma con circa 55 milioni di euro di passivo maturato tra la scorsa estate e l’ultimo mercato invernale, e un monte stipendi che sfiora i 65 milioni, il primo obiettivo per il ds non può che essere quello di ridurre i costi pur mantenendo un’ossatura di squadra competitiva sulla quale inserire rinforzi mirati. Lo riporta il Corriere Fiorentino.