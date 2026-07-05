La Gazzetta dello Sport riporta: "Koleosho è il primo tassello, può arrivare prima del ritiro"

L'esterno azzurro può arrivare da Grosso prima del ritiro al Viola Park

La Fiorentina è pronta a premere sull'acceleratore per Luca Koleosho, individuato come innesto prioritario per la batteria degli esterni. La società toscana ha già recapitato al Burnley una proposta ufficiale da circa 11 milioni di euro, con l'intento di definire l'accordo a stretto giro. La strategia del club è consegnare il giovane attaccante al tecnico Fabio Grosso in tempo per l'avvio del ritiro estivo al Viola Park, fissato dal 13 al 23 luglio.

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'eventuale arrivo di Koleosho inaugurerebbe soltanto la rivoluzione sulle corsie esterne. Nei piani della dirigenza c'è infatti l'acquisto di ulteriori elementi e il mirino resta puntato su Cristian Volpato, che ha già lavorato con Grosso ai tempi del Sassuolo. Reduce dall'avventura al Mondiale con l'Australia, il calciatore ha espresso il proprio gradimento per la piazza fiorentina, confermando che la prospettiva di riabbracciare il suo ex allenatore rappresenta uno stimolo importante per il futuro.

Nel frattempo, la dirigenza valuta anche altre opzioni per il reparto avanzato. Tra i profili seguiti con attenzione ci sono Matteo Cancellieri della Lazio e Johan Bakayoko del Lipsia; per quest'ultimo, tuttavia, la richiesta economica che sfiora i 20 milioni di euro rende l'affare decisamente in salita.