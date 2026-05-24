Repubblica sicura: “Paratici e Ferrari saranno i due punti fermi. Il via alla rivoluzione spetta a Commisso Jr”

Paradossante la priorità non è cambiare l’allenatore

Non basterà cambiare l'allenatore, paradossalmente non è questa la priorità. Per ripartire con basi solide, Commisso jr dovra dare il via a una vera e propria rivoluzione. Due i punti fermi, Paratici e Ferrari. Al primo è demandata tutta la ricostruzione tecnica e societaria, al secondo la gestione del non semplice progetto stadio, con un occhio ovviamente anche ai conti e a tutto il resto. Il primo passo, però, dovrà farlo Giuseppe Commisso. E' finito il tempo dei messaggi social, il presidente deve uscire, una volta per tutte, dall'imbarazzo dell'incertezza. Tocca a lui disegnare il perimetro economico dentro il quale si muoveranno gli altri protagonisti. E tracciare anche un profilo delle ambizioni della Fiorentina, a medio o lungo termine non importa, per dare una visione chiara della sua idea di calcio. Un passaggio fondamentale per comprendere se ci sarà un rilancio, come tutti sperano, oppure no. Lo riporta Repubblica.