Nazione: “Paratici ha il via libera per la rivoluzione: stop giocatori a fine carriera, spazio a profili futuribili”

Sono criteri precisi quelli su cui si fonda la strategia dei viola

Risolti i nodi burocratici e finanziari, Paratici ha ricevuto il via libera per far scattare la rivoluzione tecnica a supporto di Grosso. La strategia emersa dal vertice statunitense si fonda su criteri precisi: basta a investimenti su giocatori a fine carriera, spazio a profili futuribili, dotati di forza fisica e con una forte impronta internazionale. Lo scrive La Nazione.