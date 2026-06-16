Labaro Viola

Nazione: “Paratici ha il via libera per la rivoluzione: stop giocatori a fine carriera, spazio a profili futuribili”

Sono criteri precisi quelli su cui si fonda la strategia dei viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2026 08:36
Nazione: “Paratici ha il via libera per la rivoluzione: stop giocatori a fine carriera, spazio a profili futuribili” -
Rassegna Stampa
Paratici
Condividi

Risolti i nodi burocratici e finanziari, Paratici ha ricevuto il via libera per far scattare la rivoluzione tecnica a supporto di Grosso. La strategia emersa dal vertice statunitense si fonda su criteri precisi: basta a investimenti su giocatori a fine carriera, spazio a profili futuribili, dotati di forza fisica e con una forte impronta internazionale. Lo scrive La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok