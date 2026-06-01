Gazzetta: “Paratici ha una domanda in testa: quanto costerebbe alla Fiorentina uno come Kean?”

Il calciatore non ha mai scalpitato per lasciare Firenze

Moise Kean in questi giorni si dedica alle sue passioni oltre al calcio, ma è chiaro che il destino dell'attaccante sia centrale per se stesso e per il club. Gli scenari sono tutti aperti e fra le ipotesi c'è senza dubbio anche la sua permanenza a Firenze, visto che nelle idee della Fiorentina, ad ora, non è in prima fila nella lista dei possibili partenti.

Le motivazioni sono chiare: per farlo partire serve accendere la clausola da 62 milioni nei primi quindici giorni di luglio oppure un'offerta da una quarantina di milioni dal 16 luglio in poi. E se partisse ci sarebbe la necessità di andare a cercare sul mercato un altro centravanti del valore di Kean. Nella stagione appena conclusa ha segnato soltanto 9 reti ma in quella precedente aveva dimostrato di poterne fare ben 25.

Quanto costerebbe ai viola andare ad acquistare un altro attaccante con il suo potenziale? È una domanda che il direttore sportivo Fabio Paratici avrà bene in testa. E comunque anche il calciatore non ha mai scalpitato per fare la valigia e lasciare Firenze, prima per riconoscenza e poi per voglia di dimostrare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.