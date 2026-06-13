Nazione: “Incontro Paratici-Ferrari-Commisso: sul contenuto regna il più assoluto riserbo”

Tra giovedì e venerdì prossimo la conferenza chiarificatrice

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo quasi una settimana trascorsa negli Stati Uniti, i dirigenti della Fiorentina Alessandro Ferrari e Fabio Paratici si avviano a vivere gli ultimi giorni nel New Jersey, dove da domenica scorsa sono impegnati in una serie di confronti con la famiglia Commisso destinati a tracciare le linee guida della prossima stagione.

Sul contenuto degli incontri continua però a regnare il più assoluto riserbo: nessuna indiscrezione è filtrata dal quartier generale americano della proprietà e, proprio per questo, a Firenze cresce l'attesa di conoscere strategie e obiettivi di un'estate che si preannuncia particolarmente delicata. La sensazione è che ogni interrogativo troverà risposta solo la prossima settimana, quando al Viola Park andrà in scena una conferenza stampa chiarificatrice tra giovedì e venerdì. Fino a quel momento restano valide solo le indicazioni già fornite dal presidente Joseph Commisso, che nelle scorse settimane aveva delineato le priorità della Fiorentina per il prossimo anno. Lo riporta La Nazione.