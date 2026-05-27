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Gazzetta rivela: “Il sogno di Paratici era portare un big alla Fiorentina, poi la virata su Grosso”

L'allenatore del Sassuolo corrisponde all'identikit tratteggiato dal club

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 08:57
Gazzetta rivela: “Il sogno di Paratici era portare un big alla Fiorentina, poi la virata su Grosso” -
Rassegna Stampa
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Cambiare è diventato indispensabile dopo una stagione nata male e finita con la magra consolazione della salvezza: Paratici ha accarezzato per un po' il sogno di portare nella culla del Rinascimento un big(da De Zerbi a Maresca fino a Iraola, adesso finito nel mirino del Milan) ma Grosso è stato nei suoi pensieri fin dall'inizio, un passo avanti rispetto a Daniele De Rossi del Genoa.

L'allenatore del Sassuolo corrisponde all'identikit tratteggiato dal club: giovane, ambizioso e con un'idea di calcio offensivo ben chiara nella testa. I 49 punti conquistati nella stagione appena conclusa, la prima per intero alla guida di un club di A, sono la fotografia del buon lavoro fatto in Emilia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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