Nazione: “Per la panchina della Fiorentina, se ci fosse un nome a sorpresa? Il futuro sarà di chi saprà rischiare”
Diverse le opzioni sul tavolo della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2026 08:46
In casa viola si sfoglia la margherita, tra la conferma di Vanoli (ancora tutto aperto), il nome straniero come Iraola (smentito ogni contatto), o il nuovo che avanza come Grosso, (in attesa di una chiamata). E se fosse un altro a sorpresa? O meglio la scelta nascosta, che accende la fantasia dei puristi ma espone la società a tempeste improvvise? La risposta sta nell'equilibrio, ma la sensazione è che il futuro appartenga a chi saprà rischiare, guardando oltre i soliti nomi. Consiglio non richiesto: a Parma c'è un tecnico giovane con idee interessanti come Carlos Cuesta. Chissà... Lo scrive La Nazione.