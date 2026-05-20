Nazione: “Per la panchina della Fiorentina, se ci fosse un nome a sorpresa? Il futuro sarà di chi saprà rischiare”

Diverse le opzioni sul tavolo della Fiorentina

In casa viola si sfoglia la margherita, tra la conferma di Vanoli (ancora tutto aperto), il nome straniero come Iraola (smentito ogni contatto), o il nuovo che avanza come Grosso, (in attesa di una chiamata). E se fosse un altro a sorpresa? O meglio la scelta nascosta, che accende la fantasia dei puristi ma espone la società a tempeste improvvise? La risposta sta nell'equilibrio, ma la sensazione è che il futuro appartenga a chi saprà rischiare, guardando oltre i soliti nomi. Consiglio non richiesto: a Parma c'è un tecnico giovane con idee interessanti come Carlos Cuesta. Chissà... Lo scrive La Nazione.